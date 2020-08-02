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Serinlemek için denize girdi aracının başına gittiğinde ise şoke oldu

Serinlemek için denize girdi aracının başına gittiğinde ise şoke oldu
Serinlemek için denize girdi aracının başına gittiğinde ise şoke oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde park halindeki bir aracın camını kırarak telefon, kimlik kartı ve banka kartlarını çalan hırsızı telefondaki konum bilgisi yakalattı.

Olay, Kocaali ilçesi Kadıköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren A.B. isimli vatandaş, aracının başına gediği esnada camının kırık olduğunu ve araç içerisinde yaptığı inceleme doğrultusunda cep telefonunun, kimlik kartının ve banka kartlarının olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptığı inceleme sonrasında mağdur şahsın cep telefonundaki ‘nerede' uygulamasının açık olması sonucunda hırsızların Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Mera mevkiinde olduğu ve hareket halinin olmadığını tespit etti.

Durumun Karasu ilçe Jandarma ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine ortak operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında A.D, S.D. ve C.D. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.D. serbest kalırken, S.D. ve C.D. adliyeye sevk edildi.

Orkun Kaya

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