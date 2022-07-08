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Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Alaplı ilçesine girişinde ki balıkçı barınağı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Talha Y., bir süre hareketsiz kalınca çevredekiler yardımına koştu. Boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan genç kıyıya çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ertuğrul Yüksel - Vedat Kılıç

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