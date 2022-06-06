Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı

Olay, Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsveç vatandaşı olduğu öğrenilen turist Stefan Vesterberg serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen turist boğulma tehlikesi yaşayarak çırpınmaya başladı. Vsterberg'in çırpınışlarını gören vatandaşlar yardıma koşarak denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Kösedağ

