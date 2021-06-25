Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı

Alaşehir ilçesine bağlı Çakırcaali Mahallesinde ikamet eden Halil Çetin ve Serpil Dayan (33) iş çıkışı serinlemek için Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Sarıgöl ilçesinin sınırında bulunan Afşar Baraj Gölüne gitti.

Göl kenarında bir süre vakit geçirdikten sonra Serpil Dayan yüzme bildiğini belirterek baraj gölüne girdi. Kenarda bekleyen Halil Çetin, yaklaşık 10 dakika boyunca Serpil Dayan'dan haber alamayınca durumu annesi Elif Çetin ve ekiplere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen Halil Çetin'in annesi Elif Çetin, “Biz beraberdik. Bizler gelin dedik gelmediler. İşten çıkınca buraya gelmişler. Biz ablamın oradaydık. Bizi arayıp haber verdiler” diyerek ağladı.

Ekipler baraj gölünün kıyısında genç kadını ararken arama çalışmalarının sualtında başlayabilmesi için İzmir ve Manisa'da sualtı ekiplerinin gelmesi beklerken, genç kadının arama çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Keskin

