Serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı, cankurtaranın çabası anbean görüntülendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatilini değerlendirmek için Konya'dan gelen ve Karaburun sahilinde denize giren 41 yaşındaki Yusuf Ü. isimli şahıs, denizin dalgalı olması ve çeken akıntı nedeniyle kısa sürede gözlerden kayboldu. Şahsın boğulduğunu gören vatandaşlar hemen cankurtarana haber verdi. İhbarın ardından jetski ile denizde şahsı arama çalışması başlatan cankurtaran, Yusuf Ü.'yü bulmak ve kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Sonunda şahsı bulunan cankurtaran şahsı, denizden çıkartarak sahile getirdi.

Kalbi durduğu öğrenilen Yusuf Ü.'yü hayata döndürmek için hem cankurtaran hem de vatandaşlar uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Yusuf Ü. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarma anları anbean görüntülendi

Yusuf Ü.'yü kurtarmak için jetski ile denize açılan cankurtaranın çabası ve şahsı denizden kurtarma anları ise plajda bulunan vatandaşlar tarafından an ve an görüntülendi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Selçuk Akyol - Enes Bektaş

