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Serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti

Serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti
Serinlemek için girdiği suda hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Su Gözü Mesire alanında serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden piknik yapmak için, Besni Su Gözü Mesire alanına arkadaşlarıyla gelen Memiş Yıldız (17) serinlemek için suya girdi. Suda bir süre sonra çırpınmaya başlayan Memiş Yıldız gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Memiş Yıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Memiş Yıldız Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.  

Ramazan Kuyu
 

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