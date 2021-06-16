Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

İLGİLİ HABER Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşlarıyla birlikte merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'na gelen Hasan Aksu (17) ve Musa Hacıboncuk (17) isimli iki arkadaş serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılan gençlerden Aksu kendi imkanlarıyla çıkarken, Hacıboncuk ise suda batıp çıkmaya başladı. Bir süre suda çırpınarak sürüklenen genç, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Cankur ekibi sevk edildi. Sudan çıkan genç ve kız arkadaşları polis merkezine götürülürken İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.

Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucunda gencin cesedi kanala girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polis gencin cesedini sulama kanalından çıkardı.

Hacıboncuk'un cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu yıl Adana'da 9 kişi boğularak öldü.

Fatih Keçe

