Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

Olay, bugün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi Finiş mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte bölgeye gelen Ömer Güzel Şahin (23), yüzmek için Köprüçayı Irmağı'na girdi.

Şahin'in suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. JAK Timi dalgıçları, kısa bir arama çalışmasının ardından Şahin'in cesedine ulaştı.

Gencin cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Demirci

İLGİLİ HABER Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı

İLGİLİ HABER Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

İLGİLİ HABER Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu