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Serinlemek isterken canından oluyordu!

Serinlemek isterken canından oluyordu!
Serinlemek isterken canından oluyordu!

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Halit K., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinin Uzuntepe Köyü yakınlarında bulunan sulama kanalına girerek serinlemek isteyen 13 yaşındaki Halit K., biranda su içerisinde çırpınmaya başladı. Köylüler tarafından fark edilen çocuk, köylülerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halik K., önce Samsat Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Fahrettin Çelik

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