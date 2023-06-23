Serinlemek isteyen adam bakın ne yaptı

Serdivan ilçesinde motosikletle dolaşan bir kişi sıcaktan bunalınca serinlemek için önünden geçtiği oto yıkamacıda durdu. O esnada su tabancasıyla araç yıkayan çalışana seslenerek kendisinin üzerine su tutmasını söyledi. Şaşkınlığını gizleyemeyen çalışan adamın isteğini geri çevirmeyerek, suyu adamın üzerine doğru tuttu. Yüzlerde tebessüm oluşturan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli adamın oto yıkamacının önünde durması, çalışana seslenerek üzerine su atılmasını istemesi ve şaşkınlık içinde kalan çalışanını adamın üzerine suyu tuttuğu anlar yer aldı.

Batuhan Saçar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.