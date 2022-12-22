Şerit değiştiren tır, taksiciyi kazaya sürükledi: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Selahattin S. idaresindeki 59 T 2546 plakalı ticari taksi, Çerkezköy istikametine seyrederken şerit değiştiren tıra çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak şarampole sürüklendi. Kaza sonrası taksi şoförü yaralanırken, bir vatandaşın durdurmak istediği tır şoförünün ise olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. Yaralı taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

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