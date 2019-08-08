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Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi

Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi
Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

"Hakem Serkan Çınar'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair MHK işlemine itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 08.08.2019 Perşembe günü saat 16:00'da itiraz eden Hakem Serkan Çınar'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı.Yapılan müzakere neticesinde; Hakem Serkan Çınar'ın itirazının reddine oybirliği ile, 

Gelecek toplantının 22.08.2019 Perşembe günü saat 15.00'te yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."  

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