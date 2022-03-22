Serkan Özbalta'dan Altay'a veda mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından Serkan Özbalta, sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı. Özbalta, kulüp yönetimine, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür ederek siyah-beyazlı taraftarlar için şu mesajı yayımladı:

"Büyük Altay'ın büyük taraftarına; Göreve geldiğim günden itibaren desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her müsabakada arkamızdaki en büyük güç olarak varlığını hissettiğimiz, Göztepe müsabakasıyla başlayan son olarak Yeni Malatya maçında tribüne çağırıp bağrına basan, çocuklarının isimlerini 'Altay' koyacak kadar kulübün gerçek sahipleri; Hissettirdiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bu büyük camianın sezon sonunda hedeflerine ulaşacağını umut ediyorum ve başaracağına inanıyorum."

Salih Yılmazsoy