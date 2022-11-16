Sert kayaya çarpan oto faresi arkasına bakmadan kaçtı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü 04.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Emir Aksakal lüks aracını sokağa park ederek evine gelip balkonda oturmaya başladı. Aksakal, balkonda oturduğu sırada bir cam kırılma sesi duydu. Aracına hırsızların girdiğini fark eden Emir Aksakal, hemen odasına giderek kurusıkı tabancasını aldı. Tekrardan balkona gelen Aksakal, hırsızı korkutmak için havaya ateş açtı. Daha öncesinde de benzer hırsızlıklar başına geldiği için o anları cep telefonu ile kayıt altına alan Aksakal, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı 10 dakika sonra yakalarken, yaşanan o hırsızlık anları araç sahibinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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