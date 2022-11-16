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Sert kayaya çarpan oto faresi arkasına bakmadan kaçtı

Sert kayaya çarpan oto faresi arkasına bakmadan kaçtı
Sert kayaya çarpan oto faresi arkasına bakmadan kaçtı

Esenyurt’ta bir oto faresi, park halindeki lüks aracın gösterge panelini çalmak isterken neye uğradığını şaşırdı. Aracına hırsız girdiğini fark eden vatandaş, balkona çıkarak kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Hırsızın koşarak kaçma anı ve araç sahibinin balkondan ateş etme anı kameraya yansıdı.

Sert kayaya çarpan oto faresi arkasına bakmadan kaçtı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü 04.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Emir Aksakal lüks aracını sokağa park ederek evine gelip balkonda oturmaya başladı. Aksakal, balkonda oturduğu sırada bir cam kırılma sesi duydu. Aracına hırsızların girdiğini fark eden Emir Aksakal, hemen odasına giderek kurusıkı tabancasını aldı. Tekrardan balkona gelen Aksakal, hırsızı korkutmak için havaya ateş açtı. Daha öncesinde de benzer hırsızlıklar başına geldiği için o anları cep telefonu ile kayıt altına alan Aksakal, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı 10 dakika sonra yakalarken, yaşanan o hırsızlık anları araç sahibinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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