Sertab Erener'den öğretmenlere anlamlı hediye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" daveti üzerine sanatçı Sertab Erener, merhum sanatçı Ayten Alpman tarafından ilk defa 1972 yılında seslendirilen "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının sözlerini yeniden uyarlayıp seslendirdi. "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" adıyla yeniden uyarlanan şarkının klibini Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştı. Salgın öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntülerden kurgulanarak oluşturulan klipte, öğretmenlerin öğrencilerine karşı sevgisi ve samimiyetini yansıtan görüntüler yer aldı. Klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin bugün görevde olan, yıllarca büyük bir fedakarlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenler ile ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiği belirtildi.

Bakan Selçuk mesajında, "Yürekleri 'memleket'imizde birleştiren merhum sanatçımız Ayten Alpman'a, sözleri öğretmenlerimize uyarlayarak içten yorumunu katan değerli Sertab Erener'e, düzenleyicisi Emre Kula'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Öğretmenlerimize hediyemiz olsun" dedi.

"Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısının sözleri ise şöyle:

“Dünya neden dönüyor/Kalbim nasıl çarpıyor/Hayatı bir tahtaya yazarmış/Benim adım kaç harfmiş/Bir yıl kaç gün edermiş/ Hepsini bilir benim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay. Kuşlar nasıl uçuyor/ Her ağaç nasıl büyüyor/Kitaplar dolusu anlatırmış/ Doğanın kalbi varmış/ O da nefes alırmış/ Hepsini bilir benim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay. İyi insan olmayı/Sonunda barışmayı/Sabırla bıkmadan öğretirmiş/Annemin sıcağından/Babamın kollarından/Sana emanetim öğretmenim. Lay lay lay lay lay lay. Bir başkadır benim öğretmenim.”

Mehmet Kalay - Musa Erdoğan

