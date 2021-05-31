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Sertaç Şanlı: 'Çok mutluyuz'

Sertaç Şanlı: 'Çok mutluyuz'
Sertaç Şanlı: 'Çok mutluyuz'

Anadolu Efes’in başarılı basketbolcusu Sertaç Şanlı, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali'nde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlılarda başarılı oyuncu Sertaç Şanlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için mutluluğunu dile getiren Şanlı, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Düzgün cümle kurmak çok zor. Böyle bir ortamda böyle duygular yaşarken. Çok mutluyuz. 3 sene inanılmaz çalıştık. İlk sene olmadı. İkinci sene yarım kaldı. 3. sene de bunu başardığımız için, bu mutluluğu yaşattığımız için, yaşadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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