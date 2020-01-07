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Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut Sertavul Geçidi'nde 2 gündür devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alahan ve Sertavul Geçidi'nde uygulama yapan Bölge Trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.

Karayolları ekipleri tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
2 gün boyunca yoğun kar yağışının, trafik akışını engellememesi için çaba harcayan Mersin Büyükşehir ekipleri, kırsal mahallelerin yollarını 24 saat boyunca kardan temizleyerek, tuzlama çalışması yapıyor.

Hasan Çetin
 

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