Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Caddesi Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hava yoluyla İzmir'e gelen yolcuları Aydın'a götüren G.C. idaresindeki 34 DJ 8810 plakalı servis aracı, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçerek devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracının sürücüsü ve içindeki iki yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis aracında maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

