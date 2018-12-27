Servis aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Esenyurt Hoşdere mevkii Hadımköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada servis aracının çarptığı hafif ticari sürüklenerek refüjdeki yön levhalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, kazaya İBB 153 Beyaz Masa ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sonrasında ekipler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.