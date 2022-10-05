Servis aracı kaza yaptı, 14 öğrenci hafif yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Karaisalı istikametine giden servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan döndü. Minibüste bulunan öğrencilerden 14'ü hafif şekilde yaralandı.
Fatih Keçe - Mehmet Turaçcı
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