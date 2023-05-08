Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. idaresindeki 58 S 0053 plakalı Ford marka servis aracı, kavşağa çıktığı sırada A.Ö. idaresindeki 61 VL 978 plakalı Volkswagen marka minibüse yandan çarptı. Kaza sonrası minibüs yan yattı. Serviste yolcu olarak bulunan A.T., minibüste yolcu olarak bulunan Ö.Ö., Y.G., A.G. ve Y.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere yönlendirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mert Taha Varol - Volkan Kaplan

İLGİLİ HABER Otomobil çekici ile çarpıştı: 2 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.