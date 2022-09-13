Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı: Ölü sayısı 2'ye çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi İzkent otobüs son durağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. idaresindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne yolcu indirdiği sırada Mustafa K. idaresindeki 45 DK 304 plakalı servis aracı çarptı. Bu sırada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal, servis aracının altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsten inen yolculardan Gülizar Obuz, G.K., N.Ç., ismi öğrenilemeyen bir kişi ile minibüs şoförü Mehmet Y. de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde servis minibüsünün altında kalan Bülent Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu minibüsünden inen ve kazada yaralanan Gülizar Obuz, G.K., N.Ç., ismi öğrenilemeyen bir kişi ve yolcu minibüsü şoförü Mehmet Y., sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada yaralanan Gülizar Obuz, Mehmet Y. ve G.K., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine N.Ç. ise ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gülizar Obuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet Y., G.K., N.Ç. ve diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, servis minibüsü şoförü Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akın Küçükkurt