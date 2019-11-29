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Servis aracı seyir halinde alev topuna döndü

Servis aracı seyir halinde alev topuna döndü
Servis aracı seyir halinde alev topuna döndü

İstanbul Esenler’de trafikte ilerleyen bir servis aracı bir anda alev topuna döndü. Trafik kameralarınca anbean kaydedilen dehşet anları, trafikte aksamalara yol açtı. Yangında servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Servis aracı seyir halinde alev topuna döndü - Tıkla İzle

Olay, sabah erken saatlerinde Esenler Atışalanı köprüsü altında meydana geldi. Hikmet Baygün kontrolündeki 34 FH 7270 plakalı boş servis aracı, köprünün altına geldiği esnada bir anda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede aracın bütün bölümlerini sardı. Trafik kameralarınca saniye saniye kaydedilen dehşet anları, diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yangının araçta bir anda başladığını belirten servis sürücüsü Hikmet Baygün, "Seyir halinde yangın çıktı. Önden bir alev çıktı hemen kenara çektik. O esnada araçta kimse yoktu. Sadece arkadaşım ve ben vardık" dedi.

Selim Bayraktar- Davut Has
 

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