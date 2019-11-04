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Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinli - Mahmudiye yolu üzerinde meydana gelen kazada Niksar'dan Erbaa ilçesi istikametine seyir halinde bulunan L.K. idaresindeki 60 M 6299 plakalı bir tekstil firması işçilerini taşıyan servis aracı, Mahmudiye Köyü sapağından çıkan H.Ö. (65) idaresindeki 60 NU 114 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, servis içerisinde bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından H.Ö.'nün cenazesi Niksar devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sedat Özata


 

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