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Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı

Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı
Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da viyadükte iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18.40 sularında Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan D.Ö. idaresindeki 44 S 0611 plakalı servis aracı ile aynı yöne ilerleyen E.A. yönetimindeki 44 S 0633 araç çarpıştı. Kazada M.G., E.Y., M.A. ve G.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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