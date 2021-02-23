Servis bekleyen kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde işe gitmek için servis bekleyen Semiha Peker (33) eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

İşe gitmek için servis bekliyordu

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir alış veriş merkezinin önüne gelerek servisi beklemeye başladı. Peker, arkadaşları ile birlikte işe gitmek için servisi beklediği sırada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yalçın Kocataş (43), otomobille gelerek Peker'e tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özel bir Hastaneye kaldırıldı. Peker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Peker'e 3 el ateş ederek öldüren eski arkadaşı Yalçın Kocataş ise cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevrede geniş güvenlik önemli alan ve kameraları tek tek inceleyen polis, Kocataş'ın kaçış yönünü tespit etti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatan polis, Kocataş'ın, kullandığı 45 EL 605 plakalı otomobili Yılmaz Mahallesi, Gölmarmara yolu üzerinde park halinde buldu. Kocataş'ın cinayette kullandığı tüfekte otomobilde bulundu.

Önleyici koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Cinayet sonucu hayatını kaybeden Semiha Peker ile katil Yalçın Kocataş'ın Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden oldukları öğrenildi. Semiha Peker'in bir süredir Salihli'de yaşadığı ve Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasında çalıştığı tespit edildi. Öte yandan Semiha Peker'in, Yalçın Kocataş hakkında bir süre önce şikayetçi olarak Önleyici Koruma Kararı aldırdığı belirlendi.



Behzat Akcan

