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Servis kazasında can kaybı 5'e yükseldi

Servis kazasında can kaybı 5'e yükseldi
Servis kazasında can kaybı 5'e yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaralanan 15 yaşındaki Ege Yılmaz da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, 4 gün önce Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) , hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Dün gece saatlerinde 15 yaşındaki Ege Yılmaz'ın da durumunun kötüleşmesi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada can kaybı 5'e yükseldi.

Mustafa Uslu - Güven Gök - Hakan Öztürk

 

 

 

 

 

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