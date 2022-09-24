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Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Mehmet Ekrem Ceylan KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra Yolu üzeri Yassıbağ Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanından yola çıkan kamyon ile İzmit istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Servis minibüsü içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan
 

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