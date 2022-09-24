Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaza, Kandıra Yolu üzeri Yassıbağ Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanından yola çıkan kamyon ile İzmit istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Servis minibüsü içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan



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