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Servis minibüsü şarampole uçtu: 9 yaralı

Servis minibüsü şarampole uçtu: 9 yaralı
Servis minibüsü şarampole uçtu: 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Ankara yolunda meydana geldi.


Doğan G. idaresindeki 16 NH 821 plakalı servis minibüsü, Bursa'dan İnegöl'e işçileri getirdiği sırada Ümitalan'da kontrolden çıktı. Araç taklalar atıp şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan sürücü Doğan G, Yusuf Ö, Ayfer Y, Mümtaz O, Ayşe A, Fatma U, Yahya Y, Rüstem A. ve İbrahim Ş. yaralandı. 9 yaralı olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Hurdaya dönen minibüs ise kaza yerine gelen çekici marifetiyle çıkartılarak otoparka götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Seyfettin Aras

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