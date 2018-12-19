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Servis otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Servis otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı
Servis otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsü önündeki servis minibüsüne çarptıktan sonra yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Servis otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı ve ortalık savaş alanına döndü.

Can pazarı yaşandı: 1 ölü, 2 yaralı 

Çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer iki yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi. Ceset, savcının incelmesinin ardından ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şoförün emniyetteki sorgusu devam ederken, kaza ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolcu indirmek için bekleyen minibüse arkadan çarparak yayaları altına alması net bir şekilde görülüyor.

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