Servis otobüsünü gelin arabası yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dünyaevine giren 29 yaşındaki Hasan Yıldız ile 23 yaşındaki Ayşen Tan çiftinin düğünü ilginç görüntülere sahne oldu. Ayni Ali Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü Hasan Yıldız, evlenme kararı aldığı Ayşen Tan'ı otobüsüyle babaevinden almak istedi. Hasan Yıldız, gelin adayının onaylaması üzerine şoförlüğünü yaptığı otobüsü süsledi. Damat daha sonra otobüsle gelin adayının oturduğu Yeni Mahalle'deki babaevine geldi. Davul-zurna eşliğinde sağdıçları ile halay çekip, oynayan Hasan Yıldız, babaevinden aldığı hayat arkadaşını otobüse bindirdi. Kendisi direksiyona oturan Hasan Yıldız, gelini de muavin koltuğuna oturttu. Genç çift daha sonra konvoyla şehir turu attı. Gelin arabasını gören Manisalılar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar alkışlayarak genç çifte destek verdi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğinden dolayı çifte mutluluk yaşadığını dile getiren damat Hasan Yıldız, “5-6 yıldır Manisa'da servis şoförlüğü yapıyorum. Tek hayalim gelin arabasının otobüs olmasını istiyordum. Bunu da eşimin isteği üzerine gerçekleştirdik. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ben de, eşim de mutluyuz. Güzel bir anımız oldu" diye konuştu.

Eşi Hasan Yıldız'ın isteği ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek adına gelin arabası yerine otobüsü kabul ettiğini dile getiren Ayşen Tan, "Çok güzel bir anımız oldu birlikte. Güzel eğlenceli bir başlangıç oldu" dedi.

Ersan Erdoğan - Aykut Yeniçağ

