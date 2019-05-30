Servis terörü kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı'nda dün meydana gelen olayda Altur Servis Hizmetleri'ne bağlı 34 LAC 350 plakalı servis şoförü arkasına bakmadan ve yardımcı kullanmadan manevra yaptığı sırada arkasında bulunan ve ne tarafa gideceğine karar vermeye çalışan yaşlı kadını ezmekten motorcunun ikazıyla kurtuldu.

Önce korna çalarak servis şoförünü uyarmaya çalışan motorcu, servis minibüsünü durduramayınca bu kez eliyle minibüse vurarak durdurmaya çalıştı. Bu duruma şahit olan ve kask kamerasıyla bu anları kaydeden motorcu gördüklerine kayıtsız kalmayarak servis şoförüne tepki gösterdi.

