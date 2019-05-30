İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Servis terörü kamerada

Servis terörü kamerada
Servis terörü kamerada

Sorumsuz bir şekilde trafikte seyreden ve yardımcı kullanmadan manevra yapan servisler İstanbul trafiğinde dehşet saçmaya devam ediyor. Tarlabaşı’nda çevresine dikkat etmeden manevra yapan bir servis şoförü az kalsın arkasında bulunan yaşlı kadını eziyordu. Bu anı kask kamerasına kaydeden bir motorcu ise gördüklerine kayıtsız kalamadı.

Servis terörü kamerada - Tıkla İzle

Beyoğlu Tarlabaşı'nda dün meydana gelen olayda Altur Servis Hizmetleri'ne bağlı 34 LAC 350 plakalı servis şoförü arkasına bakmadan ve yardımcı kullanmadan manevra yaptığı sırada arkasında bulunan ve ne tarafa gideceğine karar vermeye çalışan yaşlı kadını ezmekten motorcunun ikazıyla kurtuldu.

Önce korna çalarak servis şoförünü uyarmaya çalışan motorcu, servis minibüsünü durduramayınca bu kez eliyle minibüse vurarak durdurmaya çalıştı. Bu duruma şahit olan ve kask kamerasıyla bu anları kaydeden motorcu gördüklerine kayıtsız kalmayarak servis şoförüne tepki gösterdi.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.