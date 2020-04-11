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Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu

Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu
Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu

İstanbul’da hastanede çalışan bir hemşire servisini kaçırıp sokağa çıkma yasağı nedeni ile araç bulamayınca yardımına zabıta ekipleri koştu. Zabıta ekipleri tarafından hastaneden alınan genç hemşire evine kadar bırakıldı.

Zeytinburnu ilçesinde bulunan hemşire Kübra Orhan, sabah hasta yoğunluğundan ötürü işleri uzayınca servisini kaçırdı. Orhan sokağa çıkma yasağı nedeni ile başka araç bulamayınca Zeytinburnu Belediyesi'ne sosyal medya hesabından ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine durum belediyenin zabıta ekiplerine haber verildi. Genç hemşireyi çalıştığı hastanenin önünden alan zabıta ekipleri evine kadar bıraktı. Zabıta ekiplerine teşekkür eden hemşire Orhan, “Ben Zeytinburnu'nda bir hastanede hemşireyim iş yoğunluğundan dolayı hastaneden çıkamadık, arkadaşlarımla geç çıkmak zorunda kaldık ve servisi kaçırdık. Zeytinburnu belediyesini arayarak bize yardımcı olmalarını istedik belediye bize zabıta personellerin yolladı ve bizi evlerimize bıraktı. Buradan Zeytinburnu belediyesi zabıta müdürlüğüne teşekkür etmek istiyorum” açıklamasına yer verdi. Öte yandan, zabıta ekipleri tarafından sabah erken saatlerde başka sağlık çalışanlarının da evlerinden alınarak hastanelere bırakıldığı öğrenildi.

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