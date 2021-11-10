Servisten düşen hostes hayatını kaybetti

Olay, 5 Kasım Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servis minibüsünde hostes olarak görev yapan Nilgün Ediz (37) hareket halindeki minibüsten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hostes tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde 5 gündür tedavisi süren Ediz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ediz'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, servis şoförü Ü.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Murat Uçkaç