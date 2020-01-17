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Ses kayıtları internete düşen Ukrayna Başbakanı görevinden istifa etti

Ses kayıtları internete düşen Ukrayna Başbakanı görevinden istifa etti
Ses kayıtları internete düşen Ukrayna Başbakanı görevinden istifa etti

Ukrayna Başbakanı Aleksey Goncharuk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy hakkındaki ses kayıtları internete düşünce görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy hakkında sarf ettiği sözler ve bazı hakaret içeren cümlelerin yer aldığı sosyal medyada kimliği belirsiz kişilerce paylaşılan Ukrayna Başbakanı Aleksey Goncharuk hakkında hafta ortasından beri başlayan istifa baskısı sonuç getirdi. Ukrayna Bakanlar Kabinesi tarafından istifası istenen, Zelenskıy destekçileri tarafından da istifası için imza toplanan Aleksey Goncharuk baskılara daha fazla dayanamadı.

Yine sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıklayan Ukrayna Başbakanı Aleksey Goncharuk, Volodımır Zelenskıy'e büyük bir saygısının olduğunu dile getirerek 4 aylık görevi süresince yapılan hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Goncharuk, Zelenskıy'e olan güven ve saygısı nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Erhan Altıparmak

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