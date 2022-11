Sesinden tanıdığı öğrencilerine gelecekteki yol haritaları için rehberlik ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde görme engelli olarak doğan İmdat Şanlı (40), geçmiş yıllarda önüne gelen olumsuzluklara inat engelleri bir bir aşarak öğretmen oldu. Zorlu geçen eğitim hayatını bundan 18 yıl önce tamamlayan Şanlı, rehber öğretmen olarak görevine başladı. 18 yıldır mesleğini büyük bir aşkla yapan rehber öğretmen İmdat Şanlı, öğrencilerine adeta ışık oldu. Öğrencilerini seslerinden tanıyan Şanlı, öğrencilerine rehberlik etmekten de büyük bir mutluluk ve gurur duyuyor.

“Her öğrenciyi sesinden tanıyabiliyorum”

Diğer öğretmenlerden farklı olarak okuldaki her bir öğrenciyi sesinden tanıyabildiğini söyleyen Şanlı, “Gören arkadaşlarımız görsel olarak öğrencilerimizi tanıyor. Ancak ben bu okuldaki 140 öğrencinin çoğunu sesinden tanıyorum. İlk geldiklerinde bir iki haftalık bir alışma süremiz oluyor. Ondan sonra her öğrenciyi sesinden tanıyabiliyorum. Öğrencilerimle diyaloğum çok iyidir. Direkt ders öğretmeni olmadığım için benimle öğrencilerim arasında not kaygısı da yok. Her zaman benim yanıma gelerek benimle görüşebileceklerini biliyorlar. Sürekli koridorda ya da rehberlik servisinde her türlü mutluluk ve sevinçlerini paylaşabiliyorlar. Bu anlamda işimi de öğrencilerimi de seviyorum” ifadelerini kullandı.

Aykut Yeniçağ - Hasan Yiğen



