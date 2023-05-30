Sesiyle gündem olmuştu, yeni doğan bebeğinin kulağına ezan okudu

Sivas'a yaklaşık 180 kilometre mesafede bulunan Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş köyünde çobanlık yapan Tarık Kara (35) sosyal medya hesabından paylaştığı videolarıyla gündem oldu. Söylediği türkülerle gündem olan Kara, kısa sürede tüm Türkiye'ye ismini duyurdu. Ünlü çobanın 3'üncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Alperen ismini verdiği bebeğinin kulağına ünlü sesiyle ezan okudu. Kara'nın sesi adeta hastanede yankılandı.

“Çok güzel tepkiler, yorumlar aldım”

Dağda koyun otlatırken türkü söyleyip çektiği videoları sosyal medyada paylaştığını ifade eden Tarık Kara, “Çektiğim videoları sağ olsun türkü sever vatandaşlarımız çok beğendi. Çok güzel tepkiler, yorumlar aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Öyle oldukça daha güzellerini yapmaya çalıştım. Ben söylemeye devam ediyorum, dinleyen herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Kulağına ezanını okuyacağız”

3'üncü çocuğunu kucağına alan ünlü çoban Tarık Kara, çocuğunun kulağına ezan okuyacağını belirterek, “Allah'a binlerce şükürler olsun Rabbim 3'üncü evladımı nasip etti, dileyen herkese nasip etsin inşallah. Minik Alperen'imiz bugün dünyaya geldi. Bugünde adını koyacağız, ömrünü Rabbim versin. Kulağına ezanını okuyacağız, adını çağıracağız. İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Rabbim dileyen, isteyen herkese hayırlı evlatlar nasip eylesin” diye konuştu.

Mert Taha Varol



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.