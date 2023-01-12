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Sesler kavga zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Sesler kavga zannedildi, gerçek bambaşka çıktı
Sesler kavga zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı binadan gürültü geldiğini duyan vatandaşlar, kavga olduğunu düşünerek ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, evde bulunan 2 kişinin uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit etti.

Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı camlı binadan gürültü sesleri duyan vatandaşlar, kavga çıkmış olabileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan K.Ş. ve R.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit edildi. Şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Taşören

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