Ülke genelinde kış aylarında ısınma aracı olan odun ve kömürün kullanımı arttı. Bununla birlikte geçmişe nazaran az da olsa zehirlenme ve ölüm vakaları yüzünü göstermeye başladı. ‘Sessiz katil' karbonmonoksit gazına karşı ölüm ve zehirlenmenin en alt seviyede tutulması için tüm önlemler üst seviyeye alındı.

Vatandaşlara püf noktalar hakkında önemli detaylar veren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, “İl merkezimiz ve ilçelerimizde ısınmak için soba kullanımı olmakta. Sobamızı evimize kurmadan ilk önce bacamızın temizliğine dikkat etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi büyükşehir belediyesi başkanlığı olarak bu konuda ilgili bir yönetmenlik yayınlandık. Bu yönetmenliğe binaen de bizden eğitim ve yetki belgesi almış firmalarımıza, bacaları temizleme yetkilerine dağıtmış olduk. Bu sayede vatandaşlarımız bu firmalara ulaşarak bacalarını temizletebilirler” dedi.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer



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