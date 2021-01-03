İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sessizliğe bürünen Çanakkale havadan görüntülendi

Sessizliğe bürünen Çanakkale havadan görüntülendi
Sessizliğe bürünen Çanakkale havadan görüntülendi

Çanakkale’de, korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin sessizliğe bürünen en işlek noktaları drone ile havadan görüntülendi.

Sessizliğe bürünen Çanakkale havadan görüntülendi - Foto Galeri

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma sınırlamasına büyük oranda uyuluyor. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlerine devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin simgelerinin de aralarında olduğu Saat Kulesi, İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, o anlar da drone ile havadan görüntülendi.

Utku Yaşar Cüce
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.