'Sessizliğin ve Sabrın Renkleri' resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle "Sessizliğin ve Sabrın Renkleri" adlı resim sergisi düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin sahibi Neslihan Aydınlıoğlu Eşin ve çok sayıda sanatsever katıldı. Anadolu'da yüzyıllardır var olan oya kültürünü günümüz insanlarına göstermeyi amaçlayan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Benim için çok anlamlı bir sergi”

Başkan Yıldız sergiye ilişkin, "Beyoğlu Belediyesi olarak çok değerli sanatçımız Neslihan Aydınlıoğlu Eşin hanımefendinin 'Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle Belediyemizde sergilenen 'Sessizliğin ve Sabrın Renkleri' isimli sergide bir aradayız. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü Anadolu'nun sanatçılara ilham veren o güzelliğini bir kadının nezaket, zarafet ölçülerinde ele alışını, Anadolu'daki o oyaların hikayesini oradaki birliği beraberliği anlatan bu temalı sergisini çok manalı bulduğumu ifade etmek isterim. Anadolu'da gerçekten 4 mevsimle başlayan ama her şeyden önce bir kadın bakış açısını ortaya koyan, kadının sessizliğini sabrını ortaya koyan ve her şeyden önce Anadolu'nun o ilham veren güzelliklerini oyalarla duvara yansıttılar. Özellikle kadınlar günü münasebetiyle Belediyemizde açılmış olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sahibi Neslihan Aydınlıoğlu Eşin ise, "Oyalarla ilgili çalışmalarıma Anadolu'da araştırmalarla başladım. Daha sonra 2013 yılından 2016 yılına kadar çalışmalarım sürdü. Farklı farklı yörelerden topladığım oyaları birleştirmeye çalıştım. Kendime göre kendi renklerimle çok keyifli bir çalışma oldu. Sevileceğini umuyorum artık seyircilerin takdirine kaldık" ifadelerini kullandı.

Veysel Ensar Gökcegözog

