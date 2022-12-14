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Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi

Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi
Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi

Rizeli genç kız 5 yıl önce dil geliştirmek için sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık kurduğu Güney Koreli Koo Dongwan ile evliliğe ilk adımı attı.

Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi - Tıkla İzle

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı, Güney Koreli Koo Dongwan ile konuşarak arkadaş oldu. Uzun süre internet üzerinden görüşen gençler evlenmeye karar verdiler. Ardeşen ilçesine 7 bin 238 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, kelime-i şehadet getirip önce müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı. Rizeli Semanur ve Güney Koreli Muhammed Ali, törenle nişanlanıp, evliliğe ilk adımı attı.

Ali Maşalacı
 

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