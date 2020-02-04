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Sevgililer Günü için farklı kıyafet seçenekleri

Sevgililer Günü için farklı kıyafet seçenekleri
Sevgililer Günü için farklı kıyafet seçenekleri

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevgililerin hediye telaşı başladı. e-ticaret sitesi Morhipo.com, sevgililere evde ya da dışarıda plan yapanlara özel farklı kıyafet seçenekleri önerdi.

Yılın en romantik gününe sayılı günler kaldı. Sevgililer Günü için sevgililerin bazıları evde, bazıları şık bir restoranda bir kutlama planlıyor. Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez renklerinden kırmızı ve pembe kombinleri bu sene de birçok sevgilinin tercih renkler olarak görülüyor.

e-ticaret sitesi Morhipo.com, sevgililere evde ya da dışarıda plan yapanlara özel farklı kıyafet seçenekleri önerdi. Yapılan bilgilendirmede; evde baş başa bir kutlamada şık bir kombin oluşturmak için payetli ya da tül detaylı bluzları ya da saten gömlekleri kot pantolonla birlikte kullanılması önerilirken, yapılan kombinin takılarla tamamlanabileceği ifade edildi.

Dışarıdaki kutlamalar için ise mini ya da maksi elbise seçilebileceği, kombini bir mont ve topuklu çizmeyle tamamlanabileceği önerildi.

Designers Corner'da ünlü tasarımcıların özel tasarımlarının Morhipo.com'da yer alacağı, Dilek Hanif, Tuba Ergin, Gamze Saraçoğlu ve Zeynep Erdoğan gibi başarılı tasarımcıların parçaları da sitede yer alacağı bildirildi.

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