Sevgililer Günü'nde bu tuzağa düşmeyin

Türkiye Markalar Derneği'nin yaptığı açıklamalara göre, Sevgililer Günü haftasında perakende satışlarda yüzde 30 oranında artış olması bekleniyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi en yoğun ilginin çiçek, mücevher ve restoranlara yönelik olacağı tahmin ediliyor.

Markaların ‘'Sevgiliniz, böylesi bir hediyeye değer'' mottosu ile çıkış yapmasını değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eda Mezda, ‘'Sevgiliye verilen değere maddi bir karşılık biçmeye çalışan bu reklamlarla, hedef kitle yüksek fiyatlı ürünleri almaya yönlendiriliyor. ‘Sevdiğiniz insanın bu fiyatı ödemeye değeceği' mesajını vermeye çalışan markalar, sizi normalde asla ödemeyeceğiniz fiyatları ödemeye ikna ediyor. Alıcılar bu tuzağa düşmemeye dikkat etmeliler.'' dedi.

Markalar duygularımızı kullanıyor

Tüm özel günlerde olduğu gibi Sevgililer Günü'nde de markaların reklamcılıkta “duygusal strateji” adı verilen bu yöntemi kullanarak, alıcıları etkileyecek reklamlar yayımladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Eda Mezda, ‘'Müşterileri satın almaya ikna etmek amacıyla, ürünün/markanın niteliklerini vurgulamaktan çok, kitle ile duygusal bir bağ kurulmaya çalışılır. Genellikle potansiyel müşterilerin sevdikleri kişilerde görmek istedikleri tepkiler, reklam senaryolarına yansıtılır ve hediye verme davranışı idealize edilerek müşterilerin ürünü satın alması sağlanır. Kısacası buradaki satın alma davranışı düşünsel değil, duygusal bir süreç sonucu oluşur.'' dedi.

14 Şubat'ta en çok bunlar satılacak

Sevgisini hediye ile ifade etmek isteyen kişiler, 14 Şubat öncesi alışverişe yöneldi. Markaların yaptığı tanıtımlar sonucu Sevgililer Günü'ne özel kampanyalardan yararlanmak isteyen alıcılar, göz alıcı çiçek buketlerinden restoranlara, son teknoloji elektroniklerden değerli mücevherlere uzanan birçok seçenek arasında karar vermekte zorlanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği'ne göre bu sene de en çok; kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik ürünlerin satılacağı düşünülüyor.