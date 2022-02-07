Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler ve hediye seçenekleri

Akbatı'da bu yıl Sevgililer Günü etkinlikleri erken başlıyor. 7-13 Şubat tarihleri arasında “Sevginin Adresi Akbatı” temasıyla zemin kat havuz önünde gerçekleşecek etkinliklerle ziyaretçiler festival tadında bir hafta geçirecek. Verilen bilgiye göre bir hafta sürecek etkinlik, en güzel aşk şarkılarının seslendirileceği müzik dinletilerinin yanı sıra ziyaretçilerin kendi hediyelerini yapabileceği birbirinden keyifli atölyelere de ev sahipliği yapacak. Sevgililer Günü ruhunu yansıtan incelikli düşünülmüş hediye alternatiflerinin yer alacağı marka stantları da Sevgililer Günü öncesinde misafirlere pek çok seçeneği bir arada sunacak.

Kuru çiçekten tablo yapımı atölyesi 12 Şubat Cumartesi günü 14.00'te, Trio grubunun aşk şarkılarından oluşan müzik dinletisi ise 13 Şubat Pazar günü 13.00-18.00 arası belirli aralıklarla gün boyu zemin kat havuz önünde misafirlerle buluşacak.