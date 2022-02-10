Sevgililer Günü'ne özel filmler ekranlara geliyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya özel içerikleri seyircisiyle buluşturuyor. Platformda Sevgililer Günü'ne özel romantik yapımlar, Tivibu Film/ Tivibu Vitrin/Menüde Aşk Var klasörüne eklendi.

Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan “Not Defteri” sararmış bir not defterinden anlatılan ve yıllar öncesinden kopup gelen bir aşk hikâyesini konu ediyor. Yine bir kitap uyarlaması olan “Senden Önce Ben”de, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren genç bir adam ile bakıcısının aşkı anlatılırken, güneş alerjisi olan ve sadece akşamları evden çıkabilen genç bir kızın çocukluk aşkı ile karşılaşmasının ardından yaşadıklarını konu alan "Akşam Güneşi", 16 Şubat-16 Mart arasında Menüde Aşk Var klasöründe yer alacak yapımlar arasında bulunuyor.

2020 yılında "En İyi Film Şarkısı" Oscar'ını kazanan müzikal romantik drama türündeki “Bir Yıldız Doğuyor” platformda yayınlanacak. Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı filmde, önemli müzisyenler Jackson Maine ile Ally'nin zorlu kariyer basamaklarında yaşadıkları aşk öyküsü ekranlara getiriliyor.

Platform ekranlarında, son yılların başarılı romantik yerli yapımları da izleyiciyle buluşuyor. “Aşk Sana Benzer”, “Unutursam Fısılda”, “İkimizin Yerine”, “Sonsuz Aşk”, “Su ve Ateş” bu ay dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Özcan Deniz'in ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı ‘İkinci Şans'ta matematik öğretmeni Yasemin ile restoran sahibi gurme Cemal'in geçmişlerinden kurtulmak isterken yaşadıkları yolculuk konu ediliyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı “Unutursam Fısılda” alzheimer hastalığına yakalanan eski bir pop sanatçısının eski evine dönüp, şöhrete nasıl kavuştuğunu düşünürken, hayatını mahvettiğine inandığı ablasıyla yüzleşmesini anlatıyor. İlyas ve Asya'nın aşkını yansıtan ve kahramanların iç sesleriyle gönülleri kazanan unutulmaz yerli yapım “Selvi Boylum Al Yazmalım” da “Menüde Aşk Var” klasörüne eklendi.

Ek olarak Sinema TV'de 14 Şubat'a özel Sevgililer Günü Kuşağı'nda “Yazın Tadı”, “Menüde Aşk Var” ve “Davetsiz Aşk”ın aralarında olduğu 8 film izlenebilecek. Tivibu Dizi'de uluslararası yapımlar; “Mallorca Dosyaları”, “Shadow Lines”, “L.A.'s Finest”, “Unforgettable” ve “Justified”, Belgesel klasöründe ise “Joanna Lumley'nin Görülmemiş Maceraları”, “Ben Fogle ile Vahşilerin Yaşam Alanları”, “Dünyanın En Güzel Tren Yolculukları”, “Berlin Günlükleri: Ormanın Sırları” ve “En Yeşil: Muğla” izleyicilerin beğenisine sunulacak yapımlar arasında yer alıyor.