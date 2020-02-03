Sevgililer Günü'ne özel hediye önerileri

Hediye alışverişi dendiğinde akla gelen ilk destinasyonlardan biri olan Boyner, Sevgililer Günü'nde erkeklerin sevgilileri için tercih edebileceği pek çok hediye seçeneğini bir araya getiriyor.

Aşkın rengi kırmızı damgasını vuruyor

Boyner'in hedşye önerilerinde, kırmızı renkli farklı kesimlere ve tasarımlara sahip bluzlar, tulumlar, şişme montlar, elbiseler, pantolonlar dikkat çekiyor.

Kırmızının yanı sıra bu yılın rengi olan klasik mavi ve kışa eğlence katan neon renkler ile tasarlanan seçenekler de yer alıyor. Ayrıca son dönemde öne çıkan baskılı kazaklar ve sweatshirtler farklı beğenilere hitap eden seçenekleri ile sunuluyor. Bu yılın trendi olan deri pantolonların yanı sıra daha klasikleşmiş modeller de öne çıkıyor.

Mutluluk garantili hediyeler: Çanta, cüzdan ya da sneaker

Çantalar, Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Shopper, postacı, torba ya da spor tarzda çantaların yanı sıra ünlü markalardan şık cüzdanlar kadınları mutlu edecek hediye alternatifleri olarak dikkat çekiyor. Ayakkabılarda ise son derece şık modellerin yanı sıra hem iş hayatı stilinde hem de sokak modasında farklı kombinleri tamamlayan sneakerlar, favori seçenekler arasında yer alıyor.

Büyüleyici parfümler

Sevgililer Günü'nde sevgilisinin gönlünü fethetmek isteyen erkeklere dünyaca ünlü markaların ürünlerinden oluşan muhteşem kozmetik ve parfüm koleksiyonu öneriliyor. Baş döndürücü, büyüleyici kokuları ile parfüm seçeneklerinin yanı sıra parfüm ve vücut losyonundan oluşan ikili özel ikili setler unutulmayacak hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Bakımına düşkün kadınlara hitap edecek cilt bakım ve makyaj setleri de en popüler hediyelerin başında geliyor.

Bir aksesuarla sevdiğini mutlu etmek isteyenlere de ışıl ışıl kolyeler, küpeler, yüzükler ve bileklerin yanı sıra kombinlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı saat seçenekleri sunuluyor.