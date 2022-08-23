İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı

Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı
Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı

Esenyurt’ta sevgilisi ile tartıştığı iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı. Yoldan geçen araçları tekmeleyen kadın, araçların sileceklerini kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Sevgilisi parasını çalıp darp etti, cinnet geçirip yoldan geçen arabalara saldırdı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atan, sileceklerini kıran kadın, çevredekilerin müdahalesine de aldırmadı. Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.