İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi
Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ayrıldığı için eşyalarını almaya gittiği evde sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen 36 yaşındaki kadın, İzmit'te toprağa verildi.

 Olay, 15 Şubat akşamı saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36) adlı kadın, 4 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Halim E.'den ayrılmaya karar verdi. Kararın ardından ablası ve yakınları ile birlikte bir kamyon kiralayan Çetin, eşyalarını almak için Halim E.'nin Gölcük'teki evine gitti. Eşyaların yüklendiği sırada Halim E., yanlız kaldığı Çetin'i başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Halim E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çetin'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Hacer Çetin'in cenazesi İzmit Akmeşe Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.

Cihan Atik
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.