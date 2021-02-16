Sevgilisi tarafından öldürülen kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarıldı

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., anlaşmazlık üzerine Halim E.''den ayrılmak istedi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.'yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Eşya taşıyan Hacer Ç.'nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim E. ise silahı ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu Halim E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polise teslim olan şahıs gözaltına alındı.

“Kurtaramadım” diye feryat etti

Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E. binadan çıkarıldığı sırada ölen Hacer Ç.'nin ablası sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, Hacer Ç.'nin cansız bedeni polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yakınının yardım ricası üzerine eşya taşımaya geldiklerini ve son anda ölümden kurtulduklarını anlatan Uğur D., “Dost hayatı yaşıyorlardı. Ayrılırken, eşyalarını alırken biz aşağıdayken vurmuş. Biz koşarak merdivenlerden yukarı çıktık ne oluyor diye. ‘Gelin gelin' dedi. Bize de sıktı merdiven boşluğundan. Bir kaçtık aşağıya, bir daha da yukarı çıkamadık” dedi.

Kız kardeşini öldürmesin diye namluya sarıldı

Öte yandan cinayet anında Hacer Ç.'nin ablasının Halim E.'nin silahını doğrulttuğunu görerek ateş etmemesi için namluya sarıldığı ancak Halim E.'nin itmesi sonucu bina boşluğuna düştüğü, düştükten sonra şahsın Hacer Ç.'ye ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Bina önünde gözyaşı döken acılı abla, “Bırak eşyaları almaya gitmeyelim, ben sana alırım eşyalarını' dedim. Dinlemedi” diyerek feryat etti

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Gürcan Yılmaz - Cihan Atik

